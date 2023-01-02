Доверчивая преподавательница из Ижевска отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

Фото: архив КП
Более 400 000 рублей похитили у преподавателя одного из вузов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
44-летней жительнице города позвонил неизвестный мужчина, якобы сотрудник банка. Он рассказал женщине о попытке незаконного оформления кредита на ее имя. И убедил для предотвращения этой незаконной транзакции оформить так называемый «встречный кредит».
Не долго думая, женщина взяла в банке кредит на сумму 410 000 рублей. Потом под диктовку звонившего в нескольких банкоматах перевела полученные деньги на «левые» счета.
И только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников: она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».
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