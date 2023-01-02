Доверчивая преподавательница из Ижевска отдала мошенникам более 400 тысяч рублей

Фото: архив КП

Более 400 000 рублей похитили у преподавателя одного из вузов Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

44-летней жительнице города позвонил неизвестный мужчина, якобы сотрудник банка. Он рассказал женщине о попытке незаконного оформления кредита на ее имя. И убедил для предотвращения этой незаконной транзакции оформить так называемый «встречный кредит».

Не долго думая, женщина взяла в банке кредит на сумму 410 000 рублей. Потом под диктовку звонившего в нескольких банкоматах перевела полученные деньги на «левые» счета.

И только после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников: она обратилась в полицию. Там возбудили уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере».

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

За ночь не скиснет: какие блюда с новогоднего стола опасно есть на следующий день

Гороскоп на месяц: в январе Львов ждут скандалы и разводы, а Раков – отношения на расстоянии

Выборы главы Удмуртии, стрельба в школе № 88: главные события уходящего года