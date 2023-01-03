Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в поджоге частного дома

За поджог предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
57-летний житель Удмуртии подозревается в поджоге частного дома в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.
По версии следствия, подозреваемый утром первого января облил бензином и поджег дверь деревянного дома, принадлежавшего сестре его бывшей жены. После чего ушел.
Причиненный ущерб составил 1 млн. рублей. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.
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