Ранее судимого жителя Ижевска подозревают в поджоге частного дома

За поджог предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы Фото: Сергей ГРАЧЕВ

57-летний житель Удмуртии подозревается в поджоге частного дома в Ленинском районе Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по республике.

По версии следствия, подозреваемый утром первого января облил бензином и поджег дверь деревянного дома, принадлежавшего сестре его бывшей жены. После чего ушел.

Причиненный ущерб составил 1 млн. рублей. Сейчас мужчина находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело.

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