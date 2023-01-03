В краеведческом музее Глазова появился мультимедийный гид «Артефакт»

Интерактивный гид расскажет о выставке. Фото: Министерство культуры Удмуртии

В рамках национального проекта «Культура» в Глазовском краеведческом музее появился мультимедийный гид «Артефакт». Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры Удмуртии.

Для того чтобы воспользоваться нововведением, посетителям музея будет достаточно скачать бесплатное приложение Artefact на свой смартфон при помощи QR-кода или с сайта ar.culture.ru. После чего нужно загрузить информацию об экспозиции «Глазов исторический» в меню приложения и запустить интерактивную аудиоэкскурсию.

Интерактивная экскурсия «Глазов исторический» расскажет о четырех экспозициях:

- «Иднакар – древнее городище удмуртов»;

- «Глазов и Глазовский уезд: конец XIX – начало XX веков»;

- «Купеческая лавка»;

- «Кенос – летнее жилище удмуртов».

В выставку входят рассказы о языческих обрядах, быту и истории жизни северных удмуртов и их предков, легенды и предания, а также сама история уездного города Глазова.

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