10 новых объектов могут принять туристов в Удмуртии

100 модульных домиков со всеми удобствами расположились в районах баз отдыха и спортивных объектов. Фото: @badashjul

В 10 известных туристических локациях Удмуртии появились новые модульные отели, которые уже начали принимать туристов. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

100 модульных домиков со всеми удобствами расположились в районах баз отдыха и спортивных объектов Ижевска, Воткинска, Сарапула, а также в районах Удмуртии в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Для Агентства по туризму Удмуртии это большой проект. Создали 10 новых туристических локаций, часть из которых уже активно принимает гостей. Сейчас идут брони на новогодние каникулы, а предприниматели проходят классификацию и получают свою заслуженную «звездность», – отметила руководитель Агентства по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

Вскоре все новые объекты будут распределены по категориям от «без звезд» до «пяти звезд». Известно, что первый принятый отель уже получил классификацию в «три звезды».

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