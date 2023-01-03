Ремонт трассы Сарапул – Воткинск продолжится в 2023 году

В 2023 году планируется обновить покрытие 4,4 км дороги Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Участок дороги Сарапул – Воткинск, проходящий в Завьяловском районе Удмуртии будет отремонтирован в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба правительства региона в группе проекта во Вконтакте.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексея Горбачева. Ремонт данной трассы находится в приоритете, т. позволит разгрузить дорогу Ижевск – Воткинск.

«Этот объект соединяет между собою сразу несколько районов Удмуртии, а также является кратчайшим путем от Сарапула до Воткинска. Также в этом направлении едут тысячи людей отдыхать на Каме. Последовательно приводим направление в норматив с 2018 года. За это время обновили почти 50% дорожного покрытия трассы», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Алексей Горбачев.

Важно отметить, что в прошлом году по нацпроекту БКД на данной трассе был обновлен асфальт на участке от поворота на Гольяны и до деревни Докша. Что составило 4,6 км.

Также в рамках проекта в деревне Докша были обновлены остановочные комплексы, установлены дорожные знаки, построен новый тротуар, уложены искусственные неровности и проведены работы по водоотведению.

В 2023 году планируется обновить покрытие еще на 4,4 км дороги, а также провести необходимое благоустройство. Начало ремонта участка запланировано на весну.

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