Семерых подозреваемых в мошенничестве с фильтрами для воды задержали в Удмуртии

Злоумышленники проникали в квартиры под видом сотрудников «Ижводоканала» Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии задержали сразу семерых подозреваемых в мошенничестве с фильтрами для очистки воды. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

По версии следствия, злоумышленники проникали в квартиры пожилых людей под видом сотрудников «Ижводоканала» предъявляя поддельные документы.

В задачу подозреваемых входило убедить пенсионеров в том, что вода, текущая из кранов не пригодна для питья. Они уговаривали установить фильтры. После установки мошенники называли сумму, в несколько раз превышающую стоимость оборудования.

«Проведено десять обысков, в ходе которых изъяты кассовый аппарат, сотовые телефоны, ноутбуки, банковские карты, а также фильтрующие элементы, фурнитура и другие предметы, имеющие доказательственное значение», – говориться в сообщении представителя МВД России Ирины Волк.

Возбуждено шесть уголовных дел, которые объединили в единое производство. На время разбирательств троим подозреваемым выдали подписку о невыезде. Оставшимся четверым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

10 новых объектов могут принять туристов в Удмуртии

Ремонт трассы Сарапул – Воткинск продолжится в 2023 году

Хоккей в валенках и мастер-классы в библиотеках в Ижевске