Студенческие семьи Удмуртии продолжат получать поддержку в 2023 году

2023 год объявлен Годом молодежи в Удмуртии Фото: Амир Закиров

Поддержка студенческих семей продолжится в 2023 году. Об этом сообщила пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

В рамках национального проекта «Демография» с 2019 года семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также студенческие семьи могут рассчитывать на единовременную материальную помощь при рождении ребенка в размере 100 тыс. рублей. Но только в том случае, если в семье доход на одного человека не превышает двукратный прожиточный минимум, установленный в регионе. Для Удмуртии с 1 июня 2022 года эта сумма не должна превышать 24 776 рублей.

Выплаты можно получить в филиалах Республиканского центра социальных выплат по месту жительства не позднее шести месяцев со дня рождения ребенка.

Важно отметить, что студенческой считается семья в том случае, если один или оба родителя прописаны в регионе и находятся на очном обучении в СПО или вузе республики.

С 2019 года в Удмуртии получили единовременную выплату 415 студенческих семей.

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