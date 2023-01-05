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НовостиОбщество5 января 2023 4:40

Погода в Ижевске на день: 5 января в городе небольшой снег и до -16°С

Делимся прогнозом на этот четверг
Софья Кель
День обещает быть снежным

День обещает быть снежным

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии весь день будет идти небольшой снег. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха не поднимется выше -16°С. Ветер южный, скорость - 2,4 м/с.

Ночью снег будет идти интенсивнее, а ветер поменяет свое направление на юго–восточное.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

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