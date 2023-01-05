Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия5 января 2023 6:31

Из-за оставленного на веранде ведра с золой загорелся частный дом в Удмуртии

Тушить пламя помогали добровольцы
Софья Кель
Хозяева дома оставили на веранде ведро с золой

Хозяева дома оставили на веранде ведро с золой

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

4 января примерно в 15:00 в деревне Нижняя Богатырка Глазовского района загорелся частный дом. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Удмуртии.

Пламя уничтожило кровлю дома и веранды, а также часть пола. Еще от огня пострадали потолок, внутренняя отделка и некоторые вещи. Площадь пожара составила 65 кв.м.

Тушить пожар помогала добровольная пожарная дружина деревни. По предварительным данным, дом загорелся из-за оставленного на веранде пластикого ведра с золой.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Энергетиков в Удмуртии перевели в режим повышенной готовности из-за похолодания

Погода в Ижевске на день: 5 января в городе небольшой снег и до -16°С

2-летняя девочка и четверо молодых людей пострадали в ДТП в Удмуртии