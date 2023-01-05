Энергетиков в Удмуртии перевели в режим повышенной готовности из-за похолодания

Фото: Ярослав Семенов ВКонтакте

В Удмуртии из-за похолодания энергетиков перевели в режим повышенной готовности. Об этом сообщил председатель регионального правительсва Ярослав Семенов в своих соцсетях.

Напоминаем, что с по 11 января в республике ожидаются аномальные морозы. Среднесуточная температура опустится ниже климатической нормы на 7°С и более. Такое резкое похолодание может привести к отключению электичества или авариям на электрообъектах. При неполадках стоит обратиться в вашу управляющую комапнию или на горячую линию Госжилинспекции 27-15-27.

Жителей республики попросили отложить дальние поздки и оставаться дома.

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