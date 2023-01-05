Легковушка столкнулась с грузовиком с полуприцепом в Воткинском районе Удмуртии

Водитель легковушки не справился с управлением. Фото: 1 отдел УГИБДД по МВД Удмуртии

4 января примерно в 21:30 в деревне Кварса Воткинского района произошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по МВД Удмуртии.

Напротив дома №84 на Советской улице 33-летний водитель DAEWOO NEXIA не справился с управлением и врезался в Mercedes-Benz Actros с полуприцепом. За рулем грузовика сидел 47-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки получил травмы. Его госпитализировали.

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