Врач рассказала жителям Удмуртии, чем опасен сухой воздух зимой

Во время отопительного сезона влажность воздуха снижается Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Из-за отопления и недостатка влаги воздух в помещениях зимой становится слишком сухим. Врач Екатерина Кашух в своей беседе с RT рассказала, чем это опасно для организма человека.

Оптимальная влажность воздуха это 40-60%, но в зимнее время года из-за отопления этот показатель снижается до 20-30%. Это может привести к обострению или появлению кожных заболеваний. Например, атопического дерматита и псориаза. Также воздействию сухого воздуха подвержены слизистые. Из-за пересушек велика возможность заболевания сухим глазом, при котором нарушается продукция слезы и снижается зрение. Кроме того, из-за сухого воздуха во рту и в носу нарушается местный иммунитет. Это приводит к ОРВИ и другим болезням.

Легче всего решить эту проблему, установив в доме увлажнитель воздуха. Но можно бороться с сухостью и по старинке. Например, развесить влажное белье в комнате, поставить емкости с водой или кипятить воду.

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