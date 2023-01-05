Грузоподъемность ледовой переправы Сарапул – Борок увеличили до 6 тонн

Фото: Министерство транспорта Удмуртии ВКонтакте

5 января грузоподъемнсть ледовой переправы через Каму с сообщением Борок - Сарапул увеличили до 6 тонн. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Жителям напоминают о запрете на выезд на лед вне оборудованных переправ. Вода может выходить на поверхность, а также не исключено образование трещин. Помните о правилах безопасности!

Напомним, что переправу открыли 16 декабря. В конце декабря через Каму могли ездить машины весом не более 3,5 т.

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