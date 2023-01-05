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НовостиПроисшествия5 января 2023 12:19

6-летний мальчик и взрослый мужчина получили травмы в ДТП под Ижевском

На дорогу выскочил лось
Софья Кель
ДТП произошло поздно ночью. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

ДТП произошло поздно ночью. Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

4 января примерно в 01:30 на 25 километре дороги «Ижевск-Ува» в Завьяловском районе Удмуртии поизошло ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по региону.

25-летний молодой человек за рулем Лады Калины сбил лося.

В результате ДТП он и его 6-летний пассажир получили травмы.

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