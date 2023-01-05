28 «Точек роста» откроется в Удмуртии в 2023 году

В этих центрах будут проводиться уроки биологии, физики, химии и дополнительные занятия Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В следующем году в Удмуртии откроют 28 «Точек роста». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

«Точка роста» – это образовательный центр в школе или любом другом образовательном учреждении, в котором ученики на практике изучают предметы естественно-научной и технологической направленностей. Такие центры появятся в 25 сельских районах региона с населенностью менее 50 тыс. человек.

«Благодаря им у детей появляется возможность получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания», – сказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В этих центрах будут проводиться уроки биологии, физики, химии и дополнительные занятия. В «Точках» появятся цифровые микроскопы, ноутбуки, многофункциональные устройства и наборы для робототехники. На покупку оборудования из федерального бюджета выделили субсудию в размере 61,5 млн рублей.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Грузоподъемность ледовой переправы Сарапул – Борок увеличили до 6 тонн

Энергетиков в Удмуртии перевели в режим повышенной готовности из-за похолодания

Легковушка столкнулась с грузовиком с полуприцепом в Воткинском районе Удмуртии