В Ижевске 49-летнюю женщину подозревают в краже денег с банковской карты студентки

Женщина расплатилась за покупки чужой банковской картой. Фото: архив
В полицию Ижевска обратилась 18-летняя студентка. Она заявила, что с ее потерянной карты украли деньги. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Сотрудникам полиции удалось установить и задержать подозреваемую. Ей оказалась 49-летняя ижевчанка, которая работает машинистом крана.
Как выяснилось, женщина оплатила свои покупки чужой банковской картой. Всего она потратила 5 848 рублей.
Возбуждено уголовное дело.
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