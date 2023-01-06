Ночью в Удмуртии спасатели и добровольцы искали пожилого мужчину в лесу

Мужчина заблудился в лесу. Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии
Вечером 5 января мужчина 1949 года рождения направлялся в СНТ «Любитель» по лесу и заблудился. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба Удмуртии.
На его поиски отправились спасатели и добровольцы. Пожилого мужчину нашли в лесном массиве между СНТ «Любитель» и СНТ «Коммунальник». На снегоходе его довезли до домика и передали медикам.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Четыре лапы, пятый - хвост: 5 самых дорогих собак Удмуртии на сайте бесплатных объявлений
В Ижевске 49-летнюю женщину подозревают в краже денег с банковской карты студентки
6-летний мальчик и взрослый мужчина получили травмы в ДТП под Ижевском