В Удмуртии женщина упала во время спуска к реке Кама

Женщина шла на встречу подруге, но неудачно упала. Фото: Поисково-спасательная служба

Как сообщает пресс-служба Поисково-спасательной службы, жительница Сарапула шла на набережную, где должна была встретить подругу, которая шла по реке Кама по «зимнику».

Стоит отметить, что ее путь был небезопасным, так как лед на реке еще ненадежный из-за постоянных перепадов температур.

Во время спуска к Каме женщина неудачно упала и повредила ногу. В результате травмы, пострадавшая не смогла самостоятельно подняться и ей пришлось вызвать спасателей.

Спасатели помогли женщине подняться, добраться до машины и согреться до прибытия скорой.

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