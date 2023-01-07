Один человек пострадал в столкновении двух легковушек в Удмуртии

Машины столкнулись недалеко от села Пугачево. Фото: ПСЧ-37
Ночью 6 января недалеко от села Пугачево в Удмуртии произошло ДТП. Об этом сообщает пресс-служба Пожарно-спасательной службы №37.
Две легковушки столкнулись на 141 км трассы М-7.
В результате ДТП один из водителей получил травмы. Причины дорожной аварии устанавливаются.
Фото: ПСЧ-37
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