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НовостиОбщество6 января 2023 13:00

В Ижевске 7 января отменили Рождественские гуляния около Михаило-Архангельского кафедрального собора

Также не будет мероприятий возле домов культуры
Ирина Шутова
7 января не будет мероприятий из-за холода

7 января не будет мероприятий из-за холода

Из-за морозов в Ижевске Рождественские гуляния 7 января не состоятся. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

В светлый праздник Рождество были запланированы различные мероприятия, которые должны были пройти около Михаило-Архангельского кафедрального собора, домов культуры, на Центральной площади и в парках города. Для безопасности граждан развлечения на открытом воздухе проводить не будут.

Напомним, что в Удмуртии до 11 января будет аномально холодная погода.

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