В Ижевске 7 января отменили Рождественские гуляния около Михаило-Архангельского кафедрального собора

7 января не будет мероприятий из-за холода

Из-за морозов в Ижевске Рождественские гуляния 7 января не состоятся. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.

В светлый праздник Рождество были запланированы различные мероприятия, которые должны были пройти около Михаило-Архангельского кафедрального собора, домов культуры, на Центральной площади и в парках города. Для безопасности граждан развлечения на открытом воздухе проводить не будут.

Напомним, что в Удмуртии до 11 января будет аномально холодная погода.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как правильно позаботиться о декоративном кролике?

Новые заведения Ижевска: где можно встретиться с компанией и вкусно провести время

На сайте МФЦ Удмуртии в 2023 году запустят виртуального помощника