Автосервис загорелся в Можге

Пожарные спасли 4 машины Фото: Сергей ГРАЧЕВ

6 января в 00:50 в Можге загорелся автосервис на Пролетарской улице. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Пожар уничтожил электрощит, а также повредил покрытие одной машины. Пожарным удалось спасти здание и еще 4 автомобиля. Общая площадь пожара составила 1 кв.м.

По предварительным данным причиной пожара стало применение бензина при розжиге отопительной печки.

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