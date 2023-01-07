Росгвардейцы задержали мужчину из Татарстана за угон жигулей в Воткинске

Возбуждено уголовное дело Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В Воткинске росгвардейцы задержали молодого человека из Набережных Челнов. Как сообщает пресс-служба ведомства он подозревается в угоне машины.

Хозяин ВАЗа 21041 сообщил в полицию об угоне авто поздно вечером. На поиски машины отправили несколько экипажей вневедомственной охраны Росгвардии. Сотрудники нашли пропажу на парковке недалеко от дома №22 на улице Гагарина. Рядом с жигулями стоял угонщик и пытался закрыть дверь. Росгвардейцы задержали молодого человека. При себе у не было никаких документах. Сотрудникам ведомства он сказал, что выполнял просьбу товарища – тот попросил закрыть дверь машины. Однако позднее выяснилось, что это авто находится в розыске, а сам задержанный представился чужими именем.

Мужчина оказался ранее судимым жителем Татарстана, 2001 года рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Автосервис загорелся в Можге

Один человек пострадал в столкновении двух легковушек в Удмуртии

В Ижевске 7 января отменили Рождественские гуляния около Михаило-Архангельского кафедрального собора