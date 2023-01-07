8 января в Удмуртии ожидается мороз до -30...-35°С

Одевайтесь теплее
Фото: Константин ИВШИН
8 января в Удмуртии ожидаются сильные морозы до -30...-35°С. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.
Жителям рекомендуют тепло одеваться перед выходом на улицу, а также стараться как можно меньше времени проводить на морозе.
Помните, что по возвращении домой не стоит пить горячий чай или бежать в душ. Такие резкие смены температуры могут плохо повлиять на сердечно-сосудистую систему.
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