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НовостиОбщество7 января 2023 7:58

8 января в Удмуртии ожидается мороз до -30...-35°С

Берегите здоровье
Софья Кель
Одевайтесь теплее

Одевайтесь теплее

Фото: Константин ИВШИН

8 января в Удмуртии ожидаются сильные морозы до -30...-35°С. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии.

Жителям рекомендуют тепло одеваться перед выходом на улицу, а также стараться как можно меньше времени проводить на морозе.

Помните, что по возвращении домой не стоит пить горячий чай или бежать в душ. Такие резкие смены температуры могут плохо повлиять на сердечно-сосудистую систему.

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