За минувшие сутки в Удмуртии выявили 76 новых случаев заражения коронавирусом

40 заболевших выявили активно Фото: Ильяс Бекмансуров

На 7 января по республике выявили 76 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

Отметим, что новых заболевших нашли в 18 из 30 административных территориях Удмуртии. 21 очаг заражения определили в семьях. Кроме того, 40 заболевших выявили активно. Среди пациентов – 10 детей до 14 лет и 26 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 4,96 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

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