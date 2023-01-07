Гороскоп на день: 8 января Львам нужно прислушаться к окружающим, а Скорпионам отдохнуть

Доверьтесь звездам Фото: Мария Бакланова

Астролог из Ижевска составил гороскоп для всех знаков зодиака на 8 января.

ОВЕН

Ваши романтические отношения могут сдвинуться с мертвой точки. Если постараетесь, то сможете добиться свидания с человеком, к которому вы уже давно не ровно дышите.

ТЕЛЕЦ

Сегодня у вас совсем нет желания заниматься важными делами, а вот закончить их поскорее станет вашим заветным желанием. Не стоит спешить. Делайте все размеренно и с перерывами. И тогда вы и сами не заметите как быстро и главное хорошо справились с поставленными елями.

БЛИЗНЕЦЫ

Сегодня вас поставят перед важным фактом. Что же, закрывать на это глаза больше не получится. Придется разбираться с кашей, которую вы когда-то заварили.

РАК

Вы изо всех сил стараетесь оправдать чьи-то ожидания. Но сели этого не выйдет, то вы окажетесь под давлением тог человека, которого подставите. Задумайтесь, а стоит ли оно того? Да и вообще нужно ли подстраиваться под других людей, когда вы сами по себе уже замечательные.

ЛЕВ

Если вы так и продолжите концентрироваться лишь на своем мнении, то вы рискуете застрять на половине пути к выполнению задач. Прислушайтесь к окружающим. Поверьте, они тоже не глупые и им есть что сказать.

ДЕВА

Сегодня на ваши плечи могут свалиться десятки новых проблем. Но бежать от них не стоит. С вашими энергией и силой они вам будут по плечу.

ВЕСЫ

Сострадание – это хорошо, но когда его слишком много, люди начнут привыкать к такому отношению. Не нужно давать собой пользоваться. У других людей есть свои руки и голова на плечах! Так пусть они сами решают свои проблемы.

СКОРПИОН

Хорошие идеи сами придут к вам в голову. Для этого нужно лишь отдохнуть и расслабиться. На носу начало рабочей недели, так что не стоит загружать себя в последний выходной.

СТРЕЛЕЦ

Ваше самочувствие сегодня оставляет желать лучшего. Поэтому не стоит браться за какие-либо серьезные дела. Даже если начнете, то никакого грандиозного успеха ожидать не стоит.

КОЗЕРОГИ

Стремитесь быть лидером, на которого можно положиться. И постарайтесь быть немного активнее в социальной жизни. Позднее это принесет вам пользу.

ВОДОЛЕЙ

Похоже, что терпение вашего организма уже на исходе. Не стоит так перетруждать себя! Тяжелые мысли и непосильные задачи никогда не приводили ни к чему хорошему. У вас может появиться шанс серьезно заболеть.

РЫБЫ

День, когда желания сбываются! Реализуйте давно задуманные или отложенные планы. Ведь именно сегодня не только удача, но и хорошее настроение будут сопровождать вас.

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