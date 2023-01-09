Первый в Удмуртии школьный «Кванториум» откроют в Сарапуле

На закупку оборудования выделили 21,3 млн рублей. Фото: Министерство образования и науки Удмуртии

В 2023 году в школах Удмуртии начнут строить детские технопарки «Квантроиум». Как сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона, первый такой центр появится в Сарапуле.

«Реализация мероприятия по созданию школьного «Кванториума» требует модернизации материально-технической базы, современного оснащения образовательной организации. Все это будет достигнуто в лицее №18 города Сарапула. Именно там откроется первый школьный «Кванториум» в Удмуртии», – рассказала министр образования и науки Удмуртии Светлана Болотникова.

В технопарке будут проводить занятия в профильных физико-математических, химико-биологических, социально-экономических классах. На закупку оборудования выделили федеральную субсидию в размере 21,3 млн рублей. Строительство пройдет в рамках нацпроекта «Образование».

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