Женщина 1923 года рождения пострадала во время пожара в бане в Удмуртии

Огонь мог перекинуться на двухэтажный кирпичный дом Фото: Сергей ГРАЧЕВ

7 января в селе Сигаево Сарапульского района произошел пожар в бане. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии.

К моменту приезда спасателей была угроза перехода огня на дом. Однако его удалось отстоять. Была повреждена только баня площадью 36 кв. м и стена жилища площадью 15 кв. м. Однако пострадала женщина 1923 года рождения.

Предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

Накануне также загорелся автосервис в гаражном кооперативе.

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