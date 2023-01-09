300 жителей села в Удмуртии остались без холодной воды в новогодние праздники

Причиной аварии стал неисправный глубинный насос Фото: Алена Селезнева

С 6 января 300 жителей села Бураново в Малопургинском районе остались без холодной воды. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по Удмуртии Сергей Пряженцев в ходе аппаратного совещания у главы республики.

Обитатели села до сих пор страдают без холодной воды. Сейчас на объекте проводят аварийно-восстановительные работы. Причиной аварии стал неисправный глубинный насос в скважине.

Во время отчета также отметили, что всего с 31 декабря по 9 января в регионе произошло 9 аварий в системе ХВС и 1 – в системе отопления.

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