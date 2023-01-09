На 40% увеличилось число посетителей музея Чайковского Фото: Архив КП

По сравнению с прошлым годом за новогодние праздники число посетивших горнолыжные курорты Удмуртии туристов выросло на 20%. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания.

В эти новогодние праздники 98% модульных домиков были заняты посетителями. Туристы приезжали из всех городов страны, в том числе из обеих столиц – Москвы и Санкт-Петербурга.

«Это ответ на вопрос, кому интересно ездить в Удмуртию. Всем это интересно так же, как и жителям нашего региона ездить в другие субъекты страны. Наши предприниматели делают интересные проекты. Есть еще над чем работать – над сервисом, над программами. Но благодаря федеральной поддержке мы взяли очень неплохой старт, поэтому главам районов, особенно рядом с водоемами, ну сам бог велел», – сказал Бречалов.

Кроме того выросло число посетивших музей-усадьбу Чайковского в Воткинске. Число желающих прикоснуться к творчеству великого композитора увеличилось на 40%.

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