На 400 000 рублей обокрал мужчина из Воткинска своего собутыльника в новогоднюю ночь

Мужчины познакомились в кафе
Фото: Амир Закиров
В Воткинске задержали ранее судимого за кражу местного жителя. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в новогоднюю ночь мужчина взялся за старое.
31 декабря в одном из местных кафе он подсел за столик к незнакомому мужчине. За бутылкой новые знакомые разговорились и вместе проводили канун праздника. Когда один из мужчин вышел из зала на несколько минут, подозреваемый схватил его куртку и убежал из кафе. В карманах одежды были телефон и 370 тысяч рублей. Общая сумма ущерба превысила 400 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере». Сейчас мужчина находится в изоляторе временного содержания.
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