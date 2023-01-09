Попытавшийся вызвать проститутку работник завода из Ижевска лишился более 70 тысяч рублей

Мужчина наткнулся на мошенников в интернете Фото: Амир Закиров

34-летний работник одного из заводов Ижевска стал жертвой мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Ижевчанин решил воспользоваться сайтом с интимными услугами и вызвать проститутку. Выбрав понравившуюся по анкете девушку, мужчина позвонил по указанному номеру. Ему ответил незнакомец и представился менеджером. Он попросил внести предоплату и оплатить страховку. И как это обычно бывает в таких ситуациях, после этого «менеджер» перезвонил и сказал, что из-за неправильного перевода сайт заблокировали. После этого он под обманными предлогами заставил мужчину перевести 72 000 рублей.

Когда ижевчанин понял, что наткнулся на мошенников, он перестал отвечать на звонки и обратился в полицию. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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