Пенсионерка из Ижевска убила своего мужа топором и ножом

Перед произошедшим супруги выпили Фото: Мария Бакланова

В Ижевске задержали 65-летнюю местную жительницу по подозрению в убийстве мужа. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Супруги выпили и после этого поссорились. Отмечается, что у них и до этого были довольно напряженные отношения. Во время ссоры женщина несколько раз ударила мужа ножом и топором. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого ижевчанка оттащила его тело на балкон. 7 января его там нашла дочь супругов.

Возбуждено уголовное дело. Следователи готовят материалы для доказательства вины женщины.

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