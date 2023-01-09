Учреждения дополнительного образования в Удмуртии переводят на дистанционную форму обучения

Фото: Министерство образования и науки Удмуртии

Из-за аномальных морозов в республике учреждения допобразования Удмуртии переводят на дистанционную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки региона.

Школы во всех городах Удмуртии продолжат работать на дистанционке. Некоторым школьникам продлили каникулы до 11 января. Детсады работают в обычном режиме.

При этом учителя обязаны ходить на работу. Даже если всего 2 ученика придут на занятия, для них подготовят отдельный кабинет. Решения об отмене занятий принимает образовательная организация.

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