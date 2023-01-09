С погибшим в ходе спецоперации майором простились в Удмуртии

Бойца проводили со всеми воинскими почестями Фото: Архив КП

9 января в Игринском районе Удмуртии прошли похороны погибшего в ходе СВО майором Александром Сысоевым.

Бойца посмертно наградили Орденом Мужества за проявленные при выполнении служебных обязанностей мужество и героизм.

Бойца проводили со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования семье майора. Родным и близким Сысоева оказывается помощь в полном объеме.

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