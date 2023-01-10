45-летнего жителя Удмуртии обвиняют в краже бензина

Мужчина украл бензин на сумму 2,5 млн рублей. Фото: Мария Бакланова

45-летнего жителя Балезинского района Удмуртии обвиняют в краже бензина с места работы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

С сентября 2018 года по март 2022 года мужчина был начальником районного пункта наполнения баллонов. Обвиняемый воспользовался своим служебным положением и украл бензин, который потом продал. Он сделал это с помощью топливных карт, которые принадлежали организации, в которой мужчина работал.

На этом бензине он заработал 2,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд.

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