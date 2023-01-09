С 10 января в Ижевске проезд в общественном транспорте подорожает до 29 рублей

Бесплатный проезд для пенсионеров сохранится Фото: Архив КП

Уже завтра, 10 января стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска подорожает.

Теперь предельный тариф проезда составит 29 рублей (+2 руб.), за безналичную оплату – 28 рублей (+3 руб.). Также на 7,4% поднимут цены на проездные. Бесплатный проезд для пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот, сохранится.

Жителям столицы Удмуртии сообщили об этих изменениях в канун Нового года – 30 декабря. Повышение стоимости проезда объяснили ростом цен на топливо, запчасти и ремонт машин, а также необходимостью индексации зарплаты сотрудников.

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