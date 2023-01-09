Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
-30°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 января 2023 9:41

С 10 января в Ижевске проезд в общественном транспорте подорожает до 29 рублей

Цены на проездные тоже подняли
Софья Кель
Бесплатный проезд для пенсионеров сохранится

Бесплатный проезд для пенсионеров сохранится

Фото: Архив КП

Уже завтра, 10 января стоимость проезда в общественном транспорте Ижевска подорожает.

Теперь предельный тариф проезда составит 29 рублей (+2 руб.), за безналичную оплату – 28 рублей (+3 руб.). Также на 7,4% поднимут цены на проездные. Бесплатный проезд для пенсионеров, не имеющих федеральных и региональных льгот, сохранится.

Жителям столицы Удмуртии сообщили об этих изменениях в канун Нового года – 30 декабря. Повышение стоимости проезда объяснили ростом цен на топливо, запчасти и ремонт машин, а также необходимостью индексации зарплаты сотрудников.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Туалет в театре Ижевска, о котором писала Собчак, надеются отремонтировать к февралю

300 жителей села в Удмуртии остались без холодной воды в новогодние праздники

Первый в Удмуртии школьный «Кванториум» откроют в Сарапуле