В Удмуртии нашли тело 22-летнего жителя Татарстана

25-летнего мужчину подозревают в убийстве знакомого. Фото: архив

31 декабря 2022 года 22-летний житель Республики Татарстан уехал из дома и не вернулся. 3 января его автомобиль «Лада Приора» нашли у одного села в Удмуртии. В салоне машины обнаружили кровь, а тело пропавшего было закопано в снег. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Татарстан.

На данный момент задержан подозреваемый в убийстве 25-летний мужчина, который был знаком с потерпевшим. Он свою вину признал.

Следствие установило, что мужчина сел в машину к убитому, где предположительно он ударил его ножом несколько раз.

От полученных ран мужчина скончался на месте, а подозреваемый вывез тело и закопал его в снегу.

Мужчине предъявили обвинение и заключили под стражу. Устанавливаются подробности произошедшего.

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