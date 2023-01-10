В Удмуртии закончилось строительство двух поликлиник

Построили поликлинику для взрослых и поликлинику для детей. Фото: Александр Бречалов ВКонтакте

Подошло к концу строительство детской поликлиники в Можге и взрослой – в Воткинске. Об этом сообщает глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице ВКонтакте.

Для пациентов двери больниц откроются в апреле этого года. Сразу после поставки оборудования и получения нужных документов и лицензий.

В Воткинске поликлинику смогут посетить до 630 пациентов за смену. В новом здании разместят диагностические кабинеты, хирургия, кабинеты терапевта и узких специалистов, а также женская консультация и лаборатория.

В можгинской детской больнице за смену смогут принять до 300 больных. В поликлинике будут работать дневной стационар, физиоотделение, молочная кухня и педиатры.

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