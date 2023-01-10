За минувшие сутки в Удмуртии выявили 93 случая заражения коронавирусом

Отмечено 22 семейных очага заражения Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На 10 января по республике выявили еще 93 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает Роспотребнадзор Удмуртии.

При этом 83 из них зарегистрировали в Ижевске. Отметим, что новых заболевших нашли в 7 из 30 административных территориях Удмуртии. 22 очага заражения отметили в семьях. Кроме того, 32 заболевших выявили активно. Среди пациентов 14 детей до 14 лет и 16 взрослых старше 65 лет. На данный момент показатель заболеваемости составляет 6,23 на 100 тысяч населения.

По новым выявленным заболеваниям проводятся противоэпидемические мероприятия.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии нашли тело 22-летнего жителя Татарстана

Температурные качели снова придут в движение: синоптики из Удмуртии рассказали о погоде на ближайшие 7 дней

Двухметрового ангела из снега создал житель Удмуртии