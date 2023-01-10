6 млн рублей похитили мошенники из кредитного потребительского кооператива у жителей Удмуртии

Известно о 21 пострадавшем Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии полицейские ищут пострадавших от действий КПК «Аграрное развитие». Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

В отношении кооператива возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». С августа по декабрь 2021 года сотрудники организации заключали с жителями и гостями Ижевска договоры о передаче денег под высокие проценты. Через некоторое время кооператив закрыли, а мошенники сбежали с украденными деньгами.

Сейчас известно о 21 пострадавшем от действий сотрудников «Аграрного развития». Им нанесен ущерб на сумму от 50 000 рублей до 1 200 000 рублей. В целом мошенники украли более 6 млн рублей.

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