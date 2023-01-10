Судебное заседание задержанного по статье о фейках в отношении ВС России президента Адвокатской палаты Удмуртии пройдет 18 января

Заседание начнется в 10:00 Фото: Сергей ГРАЧЕВ

18 января в 10:00 пройдет первое заседание по делу бывшего президента Адвокатской палаты Удмуртии Талантова Дмитрия. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Уголовное дело Талантова поступило в Завьяловский районный суд. Его обвиняют за «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, совершенные с использованием своего служебного положения публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет». А также по статье «Публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил России в целях защиты интересов России и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической, идеологической, ненависти или вражды, лицом с использованием своего служебного положения».

Напоминаем, что о задержании Талантова стало известно в июне 2022 года. Экс-адвокат опубликовал на своей странице в соцсети заведомо ложные сведения о деятельности российских военнослужащих в ходе СВО. Своими действиями он дискредитировал органы государственной власти и армию страны.

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