Глава Киясовского района Сергей Мерзляков сложил полномочия

Фото: udmurt.er.ru

Сергей Мерзляком по собственному желанию сложил полномочия главы Киясовского района. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

9 января прошел последний рабочий день экс-главы. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил Сергею Мерзлякову благодарность за многолетнюю работу.

На место Мерзлякова назначили Марину Митрошину. До этого она работала Первым заместителем Главы Администрации района.

СПРАВКА

Сергей Васильевич Мерзляков родился в 1959 году. Окончил Ижевский сельскохозяйственный институт. В свое время работал заместителем Главы Администрации района, председателем Совета депутатов и Главой района.

Марина Сергеевна Митрошина родилась в 1970 году. Выпускница Глазовского пединститута имени Короленко. С 2019 года занимала должность Первого заместителя Главы Администрации по социальным вопросам.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Судебное заседание задержанного по статье о фейках в отношении ВС России президента Адвокатской палаты Удмуртии пройдет 18 января

В Удмуртии нашли тело 22-летнего жителя Татарстана

Двухметрового ангела из снега создал житель Удмуртии