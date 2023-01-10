Более 10 тысяч жителей Удмуртии заболели ОРВИ за последнюю неделю

45% больных из Ижевска Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Со 2 по 8 января ОРВИ заболели 10 694 жителя Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

Общий показатель заболеваемости составил 70,95 на 10 тысяч населения. Среди заболевших 5 415 детей до 14 лет. 45% от общего количества пациентов составили ижевчане – 4 848 человек.

Кроме того за первую неделю года выявили 335 случаев заболевания гриппом. Из них 294 больных гриппом А и 41 – гриппом В.

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