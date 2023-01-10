Ночью 11 января в Удмуртии ожидается мороз -30°C

Аномальные морозы продолжают бить по республике Фото: Архив КП

11 января 2023 года в Удмуртии ожидаются морозы до -30°C. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики, ссылаясь на информацию регионального Гидрометцентра.

Жителям республики рекомендуют одеваться теплее, как можно меньше времени проводить на улице и по приходу домой не пить горячий чай – это может плохо сказаться на сердечно-сосудистой системе.

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