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НовостиОбщество11 января 2023 2:40

Погода в Ижевске на день: 11 января в городе облачно и до -25°С

Делимся прогнозом на эту среду
Софья Кель
Будет холодно

Будет холодно

Фото: Диля Ахмадишина

Доброе утро, Ижевск!

Сегодня в столице Удмуртии будет облачно и морозно. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Днем температура воздуха опустится до -25°С. Будет облачно с прояснениями. Ночью будет пасмурно, а столбик термометра не поднимется выше -20°С.

Одевайтесь теплее, и хорошего вам дня!

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