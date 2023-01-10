Комплекс по утилизации чрезвычайно опасных отходов построят в Удмуртии

Завод в Камбарке. Фото: Оксана Мымрина

В Камбарке планируют построить комплекс по утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия».

ГК «Росатом» заключила контракт на 11 513,7 млн рублей с концерном «Титан-2». Строительство комплекса планируют закончить до 15 июня 2024 года. Здесь будут заниматься утилизацией чрезвычайно опасных и высокоопасных отходов.

Напомним, что ранее в Камбарке работал объект по уничтожению химоружия. К концу марта 2009 года здесь уничтожили 6 349 тонн люизита – производного трехвалентного мышьяка, соединения которого обладают большой токсичностью. После закрытия предприятия ликвидацией последствий его деятельности собирались заниматься ближайшие 8 лет, разделив этот процесс на два этапа. В 2015 году здесь хотели открыть индустриальный парк. Но в 2018 планы изменились и на базе бывшего завода решили создать комплекс по утилизации батареек. Весной 2019 года правительство подписало постановление о перепрофилировании объекта для уничтожения химоружия. Тогда глава республики Александр Бречалов опроверг слухи о повышении уровня онкологии и снижении рождаемости, хоть и согласился, что волнение людей можно понять.

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