20 дворов благоустроят в Ижевске в 2023 году

С 2018 года в рамках нацпроекта в Ижевске благоустроили 192 двора Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В этом году в Ижевске запланировано благоустройство 20 дворов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В список объектов на облагораживание внесли дома, жильцы которых в 2017-2018 годах участвовали в конкурсном отборе за включение в нацпроект «Жилье и городская среда». Дворы распределены по всем 5 районам Ижевска. В Индустриальном районе отремонтируют территории дворов у домов по адресу: ул. Оранжерейная, 1, пр. Редукторный, 12 и Воткинское шоссе, 10. В Ленинском районе в список попали сразу 5 домов: ул. Баранова, 67, ул. Гагарина, 12 и 16, ул. Клубная, 85 и 87. В Первомайском районе также облагородят 5 дворов: ул. Орджоникидзе, 25, ул. Ленина, 7 и дома №102, 126 и 145 на ул. Воровского. В Октябрьском районе преобразятся дворы домов: ул. 30 лет Победы, 26а, ул. К. Маркса, 263 и ул. 50 лет Пионерии, 37. В Устиновском районе благоустроят придомовые территории по адресам: ул. Сабурова, 63, ул. Ворошилова, 33 и дома №71 и 95 по улице Союзная.

В этом году здесь обновят асфальт и тротуары, а также постоят комфортные входные группы и малые архитектурные формы. Отметим, что с 2018 года в рамках нацпроекта в Ижевске благоустроили 192 двора.

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