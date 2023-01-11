Жительница Ижевска зарезала ножом своего сожителя

Женщина находится под домашним арестом Фото: Мария Бакланова

В Ижевске в убийстве сожителя обвиняют 37-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

8 января женщина выпивала со своим сожителем на СНТ «Пазелинка». После этого пара поссорилась. Ижевчанка схватилась за нож и ударила мужчину в живот. Его доставили в больницу, но медикам не удалось спасти его жизнь – он скончался.

Женщину обвиняют по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас она находится под домашним арестом.

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