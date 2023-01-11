Продовольственные карты планируют выдавать семьям участников СВО из Удмуртии

На карту зачислят 1000 или 1500 рублей Фото: Архив КП

Семьям участников СВО из нашей республики, а также нуждающимся многодетным семьям и одиноким родителям хотят начать выдавать продовольственные карты. Об этом сообщается в телеграм-канале Объясняем. Удмуртия.

Карта рассчитана на покупку продуктов первой необходимости. При этом при покупке алкоголя или сигарет ее заблокируют. На карточку зачислят 1000 или 1500 рублей.

«Например, сегодня семье нужно свежее мясо, а у нас таких товаров на складе нет. И для удаленных районов республики такой вариант поддержки тоже подходит, не нужно думать про логистику, искать волонтеров, которые бы доставляли семьям продукты», – подчеркнула депутат Госсовета Удмуртии Диана Кропотина.

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