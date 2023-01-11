Зампредседателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук назвала 5 болевых точек здравоохранения в Удмуртии

Эльвира Пинчук выступила с докладом. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

10 января в Удмуртии провели стратегическую сессию, на которой власти и врачи обсудили направление в развитии здравоохранения в регионе. На ней вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук озвучила 5 болевых точек в этой сфере.

В первую очередь она отметила смертность населения. Пинчук заявила, что в 2023 году медики усилят работу в этом направлении. Также она выразила надежду на успехи в поставленных задачах.

«Далее это, конечно же, продолжение работы с кадровым дефицитом и кадровым дисбалансом в отрасли», – сказала Пинчук.

Напомним, ранее стало известно о том, что Удмуртия расположилась на 3 месте в ПФО по уровню обеспеченности врачами в больницах. Тем не менее Бречалов отметил, что этого все равно недостаточно.

Обсуждения проходили в группах. Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Следующей проблемой Удмуртии стала алкоголизация жителей республики. Наша республика входит в десятку регионов с наиболее высоким уровнем потребления алкоголя в стране. Напомним, что за первые 9 месяцев 2022 года жители Удмуртии потратили 16,6 млрд рублей на покупку алкоголя. Этот результат значительно выше, чем в 2021 году. Кроме того, только за прошлый год 240 человек отравились плохим алкоголем. В некоторых случаях это даже привело к смерти. Поэтому борьбу с алкоголизмом в регионе назвали одной из самых приоритетных задач на этот год.

«Кроме того, мы сосредоточимся на улучшении качества оказания медицинской помощи и увеличении темпов цифровизации отрасли», – заключила Пинчук.

В стратсессии приняли участие врачи, главы муниципальных образований, общественники, волонтеры и глава Удмуртии Александр Бречалов. В рабочих группах они сформулировали предложения по решению поставленных проблем. В скором времени эти заключения объединят в единый план, на который будут ориентироваться работники отрасли здравоохранения в 2023 году.

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